«حزب صوان»: نحمل حكومة الدبيبة مسؤولية حملات الاعتداء الممنهج على الأحزاب

قال الحزب الديمقراطي- الذي يترأسه محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء السابق- الذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- إنه يدين ما تتعرض له الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والإعلاميين بسبب موقفهم السياسي من الحكومة منتهية الولاية- في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة- من تحريض وتشويه ممنهج ومهاجمة واعتداء على مقرات بعضها.

وأضاف الحزب في بيانه، إنه يفند المزاعم التي يتم ترويجها عن الأحزاب بأنها تعمل دون قانون ينظمها أو جهة مسؤولة عن إصدار تراخيصها.

وحمل الحزب، الحكومة منتهية الولاية المسؤولية القانونية جراء أي اعتداء أو تحريض تتعرض له الأحزاب ووسائل الإعلام و الصحفيين.

ودعا حزب محمد صوان الجديد، إلى التخلي عن خطاب التحريض والكراهية.