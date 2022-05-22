إنقاذ 37 مهاجرا سودانيا شمال غرب الخمس

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأحد، إنقاذ 37 مهاجرًا ‏غير شرعي من الجنسية السودانية، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال رئاسة أركان القوات البحرية، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الزورق «أوباري» التابع للإدارة العامة لأمن ‏السواحل تحرك، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إلى المكان (شمال غرب الخمس)، وقام عناصره بإنقاذ المهاجرين.

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وأضاف أن أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم.