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شكشك يتابع الدعاوى القضائية مع رئيس الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك -الأحد- مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود حسن”، الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة بشأن بعض الدعاوى القضائية.

كما ناقش المسؤولان بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان المحاسبة ، مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للديوان .

وبحث شكشك مع مؤسسة الاستثمار الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة بشأن الجهات التابعة لها والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص .

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قناة 218 الليبية

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