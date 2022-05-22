شكشك يتابع الدعاوى القضائية مع رئيس الليبية للاستثمار

تابع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك -الأحد- مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود حسن”، الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة بشأن بعض الدعاوى القضائية.

كما ناقش المسؤولان بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان المحاسبة ، مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للديوان .

وبحث شكشك مع مؤسسة الاستثمار الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة بشأن الجهات التابعة لها والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية