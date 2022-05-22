العرادي: كان الله في عون جنوبنا الحبيب نخبته وسياسيوه خذلوه وتاجروا به

قال عضو المجلس الانتقالي سابقاً ” عبد الرزاق العرادي “، إن ممثلي ونخب فزان يستخدمون الجنوب الليبي ولا يعيشون فيه.

وأضاف العرادي في منشور له مخاطباً أهالي الجنوب: “يا أهلنا في الجنوب فرنسا لا يرتجى منها خير.. اسئلوا تشاد ومالي وباقي دول إفريقيا الذين اكتوا بنيرانها”.

وتابع قائلآ: “ممثلو ونخب فزان يستخدمون الجنوب ولا يعيشون فيه وإذا وصلوا للسلطة أسقطوه من وعيهم.. الجنوب عندهم جسر لمصالحهم.. كان الله في عون جنوبنا الحبيب.. نخبته وسياسيوه قبل غيرهم؛ خذلوه وتاجروا به”.

ويجدر الاشارة الى أن صحيفة “موند أفريك” الفرنسية قد كشفت عن وجود وفد من 11 شخصًا في فرنسا يمثلون إقليم فزان، لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح فرنسا إنشاء اتحاد فيدرالي في ليبيا من طرابلس وبرقة وفزان.

وذكرت الصحيفة إن من الشخصيات التي ضمها الوفد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان المقرب من المصالح الفرنسية في ليبيا حسب وصفها، يدعمه سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر.

كما أضافت الصحيفة أن هذا العرض الجديد لم تعلق عليه حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ولا خليفة حفتر، متسائلة عن موافقة الأوروبيين والأمريكيين على هذه المبادرة الفرنسية الجديدة، وعن موقف روسيا وتركيا من هذه المناورة الفرنسية، وهل أعطى الشركاء الإقليميون مصر والجزائر موافقتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه طالما كانت لدى فرنسا مخططات بشأن فزان أرادت دمجها في إمبراطوريتها الاستعمارية في إفريقيا حسب وصفها، مشيرة إلى أن حلم فرنسا بدمج هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة مستمر.