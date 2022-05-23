المنفي يبحث مع الدبيبة والحداد آخر المستجدات العسكرية والأمنية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي” اليوم الأحد مع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة التابع للرئاسي محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

المنفي ناقش خلال الاجتماع العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

كما بحث الاجتماع التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

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