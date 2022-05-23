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بمشاركة ليبية، انطلاق اجتماعات الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية في جنيف

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في جنيف أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية، الأحد، بمشاركة ليبية، والتي ستستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري، لنقاش عدد من المواضيع الصحية كتصميم السياسات الخاصة بالنظم والخدمات الصحية وحماية الصحة العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ وعلى رأسها وباء كورونا.

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن الاجتماعات ستركز على “الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة” كما سيتم تعيين المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن الوفد الليبي المشارك تضمن مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، على رأس وفدٍ رفيع المستوى

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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