بمشاركة ليبية، انطلاق اجتماعات الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية في جنيف

انطلقت في جنيف أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية، الأحد، بمشاركة ليبية، والتي ستستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري، لنقاش عدد من المواضيع الصحية كتصميم السياسات الخاصة بالنظم والخدمات الصحية وحماية الصحة العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ وعلى رأسها وباء كورونا.

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن الاجتماعات ستركز على “الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة” كما سيتم تعيين المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن الوفد الليبي المشارك تضمن مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، على رأس وفدٍ رفيع المستوى

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