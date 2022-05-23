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شكشك لـ«على محمود»: لابد من تصحيح أوضاع المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، اليوم الأحد، مع علي محمود حسن  رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

جاء ذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان المحاسبة والمؤسسة .

وتناول الاجتماع، الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار، بشأن بعض الدعاوى القضائية، وكذلك مناقشة مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون .

كما تناول الاجتماع، الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة بشأن الجهات التابعة للمؤسسة والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص .

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أوضاع المؤسسة الليبية للاستثمار تصحيح شكشك على محمود

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صحيفة الساعة 24

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