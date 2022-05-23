غيث: في حالة وضع اليد على إيرادات النفط تحت أي مسميات فالضحية سيكون المواطن

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي عبد الحكيم عامر غيث إنه رغم الصراع الدائر في ليبيا فإن إيرادات النفط ما زالت تصل إلى المصرف المركزي.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أضاف: “المركزي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي، من رواتب ودعم وعلاج، لكن كل هذا سيختفي في حالة وضع اليد على الإيرادات تحت أي مسميات، فالضحية سيكون المواطن بسبب الفساد”.

هذا وحذر خبراء اقتصاد ليبيون من توجه غربي لفرض “برنامج النفط مقابل الغذاء” على ليبيا بذريعة إنهاء الصراع الدائر على السلطة، ما سيكون له تأثير كارثي على معيشة الليبيين لوضع ثروات البلاد تحت الوصاية الخارجية.

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