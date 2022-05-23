التكبالي: لن يكون هناك توافق على الدستور

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، أنه ليس ثمة توافق في الاجتماعات المتعلقة بالدستور، وقال إن “هذا أمر صعب جدا”، لافتاً إلى أن تصريحات المستشارة ستيفاني ويليامز، والتي قالت فيها إنهم “أتموا جميع المواد الدستورية” جميعها في الحقيقة “مواد عادية جداً”.

وأضاف التكبالي في تصريح له لوكالة سبوتنيك للأنباء أن المطلوب “مواد حقيقية تتكلم عن الدستور في صلبه وشكل الحكومة والأشياء المهمة التي يجب أن يحتويها الدستور” مشيراً إلى أنه “حتى هذه اللحظة ليس هناك أي توافق في هذه المواد”.

وأكد التكبالي في تصريحه أن الخلاف وارد وموجود على مخرجات القاهرة، وأنه يتحدث من واقع تجربة مشيراً لعدم جدوى الاجتماعات، وقال إنهم “يتوافقون ثم عندما تنتهي الجلسات والاجتماعات تبدأ الخلافات”.

وتجدر الإشارة إلى أن وليامز قد أعربت -الجمعة- عن سعادتها بتمكن المسار الدستوري الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور وأبدت – في كلمة لها في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة- عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.

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