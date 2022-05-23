الشيباني: مصلحة الغرب استقرار الوضع النفطي في ليبيا في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية

ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي الليبي محمد الشيباني أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول تجميد الإيرادات النفطية وتكرار مشهد 2020 إلى حين الوصول إلى حل بشأن صراع البرلمان مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأمر الآخر يتعلق بالنفط مقابل الغذاء وسوف يكون خيارًا مؤلمًا للشعب الليبي، فالأمر سبق تطبيقه مع العراق، والحكومة العراقية اضطرت آنذاك لتمريره للتخفيف من آثار الحصار، لكن التجربة يشوبها الكثير من الفساد.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن النفط لن يقفل مجددًا، ومصلحة الغرب استقرار الوضع النفطي في ليبيا لارتباطه بأسواق الطاقة العالمية في ظل التداعيات التي خلفتها الأزمة الأوكرانية، ومن بينها العقوبات المفروضة على النفط الروسي، خصوصًا أن الدول الأوروبية تسعى إلى بدائل للطاقة الروسية بدعم أميركي واسع.

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