زرموح: يلوح في الأفق سيناريو النفط مقابل الغذاء الذي طُبق على العراق

رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عمر زرموح أن هناك خطة دولية تزعم المحافظة على استمرار ضخ النفط الليبي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لزرموح قال فيها: “إذ يلوح في الأفق سيناريو برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طُبق على العراق في سنوات ماضية. هذا الأمر سوف يجر ليبيا إلى مزيد من الفقر والتخلف والتعاسة، لذا لا بد من الوقوف صفًا واحدًا لمثل هذه التحركات وعدم السماح بها”.

وفي نفس السياق، حذر مراقبون اقتصاديون سابقآ من توجه غربي لفرض “برنامج النفط مقابل الغذاء” على ليبيا بذريعة إنهاء الصراع الدائر على السلطة.