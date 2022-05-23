واشنطن تشيد بالتقدم بحوار المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أعلنت الولايات الأمريكية عبر سفارتها في ليبيا تشجيعها لمؤشرات للتقدم الذي أحرزه المشاركين في اجتماعات القاهرة اللجنة المشتركة( لمجلس النواب والدولة) فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالبت مجلس النواب والدولة تولي المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاقية السياسية الليبية عام 2015 “الصخيرات”، مقدرة في الوقت ذاته الموقف البناء لجمهورية مصر في استضافة الحدث.

كما شجعت الولايات المتحدة المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو، لافتةً إلى أن هذه المحادثات تمثل أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

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