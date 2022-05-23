بمشاركة ليبيا.. انطلاق الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية بجنيف

انطلقت في جنيف أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية، أمس الأحد، بمشاركة ليبية، والتي ستستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري، لمناقشة عدد من المواضيع الصحية كتصميم السياسات الخاصة بالنظم والخدمات الصحية وحماية الصحة العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ وعلى رأسها وباء كورونا.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن الاجتماعات ستركز على “الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة” كما سيتم تعيين المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية.

ومن الجدير بذكره أن الوفد الليبي المشارك تضمن مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، على رأس وفدٍ رفيع المستوى يضم” المندوب الدائم للدولة الليبية في جنيف، ومدير مكتب وزير الصحة المكلف ،ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة، ومندوب عن إدارة المنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.”