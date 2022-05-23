وكيل وزارة الداخلية يبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع مُستشار الأمم المُتحدة للشؤون الإنسانية

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بحث وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي مع مُستشار بعثة الأمم المُتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا سبستيان مورينو والوفد المُرافق له ملفات تتعلق بالهجرة غير الشرعية في ليبيا.

هذا و تبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من قضايا التى تخص الشأنلإفريقيا. والمُساهمة في تسوية أمور وأوضاع المُهجرين وعودتهم لمناطقهم.

كما أبد الوكيل استعداده لتعاون وزارة الداخلية التام مع البعثة الأممية، فيما كل من شأنه. منفعة للوطن والمواطن الليبي الكريم.

في سياق متصل أكدت منظمة الهجرة الدولية تقرير إخباري نشرته السبت تسهيلها العودة الطوعية لـ148 مهاجر غير شرعي غامبي إلى بلادهم بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا.

التقرير أكد أن هذه العملية التي تمت في الـ19 من مايو الجاري هي الأكبر من نوعها.

وأشار التقرير إلى إجراء موظفي المنظمة في العاصمة طرابلس الفحوصات الطبية وتقديم والمساعدة.

مؤكدا تقديمه خدمات النقل قبل المغادرة وخدمات الاستشارة وفحص الحماية ومعدات شخصية.

وأضاف التقرير إن من بين المعادين طوعا مستضعفين تعرضوا للاستغلال والعنف.

واوضح إن عمليات العودة أصبحت ممكنة من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.

وتهدف لحماية المهاجرين غير الشرعيين وإعادة إدماجهم بتمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي الإنمائي للطوارئ لإفريقيا.

وفي سياق متصل أعلن اللواء “444 قتال” الجمعة، تمكنه من ضبط عدد من مهربي البشر جنوب مدينة مزدة.

وأضاف اللواء عبر حسابه على “فيسبوك” أن المفارز الصّحراويّة التابعة “لِلّواء 444 قِتال” اشتبكت فجرَ اليوم جنوب مدينة مِزدة مع مجموعة مسلّحة تمتهن التهريب أثناء مطاردتهم.

وأوضح اللواء “444 قتال” أن المفارز تمكنت بعد مطاردتهم من ضبط 6 آليات والقبض على المسلّحين.

واشار اللواء إلى أنه سيتم إحالة المسلحين المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

كما تمكن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية، الخميس، من مداهمة أوكار لتهريب البشر، قبل توجه مهاجرين غير شرعيين فيه نحو إيطاليا.