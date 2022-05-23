شكشك يبحث إجراءات «الليبية للاستثمار» بشأن دعاوى قضائية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن بعض الدعاوى القضائية.

وناقش الاجتماع – الذي حضره عدد من مديري الادارات المعنية بديوان المحاسبة والمؤسسة – مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون وفقا لما نشره المكتب الاعلامي لديوان المحاسبة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة بشأن الجهات التابعة للمؤسسة والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص.