مؤسسة النفط توقف جميع عمليات الحفر التطويري.. بسبب تأخر الميزانية

أوقفت مؤسسة النفط جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي للآبار الجديدة في الحقول والموانئ الليبية كافة؛ وذلك بسبب تأخير تسييل الميزانيات المعتمدة للعام 2022.

وأكد بيان، أصدره رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ضرورة إيقاف جميع عمليات صيانة الآبار، والتي لها علاقة بالباب الثالث، وإيقاف جميع أعمال المشاريع الرأسمالية والتنموية؛ لتجنب ترتيب أي التزامات مالية جديدة.

وأضاف صنع الله أن عدم تسييل المبالغ المعتمدة للميزانية أدى إلى زيادة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

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