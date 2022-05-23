بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 23 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 23 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية بوجه عام .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ, وتصل إلى(33 ) مْ على الخليج والواحات، وتسجل إرتفاع تدريجي يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ) مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-35)مْ، وتسجل إرتفاع طفيف من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02).