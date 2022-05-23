القوات البحرية: إنقاذ 37 مهاجرا سودانيا شمال غرب الخمس

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأحد، إنقاذ 37 مهاجرًا ‏غير شرعي من السودان ، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وذكرت رئاسة أركان القوات البحرية، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الزورق «أوباري» التابع للإدارة العامة لأمن ‏السواحل تحرك، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إلى المكان (شمال غرب الخمس)، وقام عناصره بإنقاذ المهاجرين.

كما أضاف المنشور ، أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم