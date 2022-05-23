القوات البحرية: إنقاذ 37 مهاجرا سودانيا شمال غرب الخمس

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأحد، إنقاذ 37 مهاجرًا غير شرعي من السودان ، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وذكرت رئاسة أركان القوات البحرية، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الزورق «أوباري» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تحرك، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إلى المكان (شمال غرب الخمس)، وقام عناصره بإنقاذ المهاجرين.
كما أضاف المنشور ، أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
أضف تعليقـك