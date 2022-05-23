ارتفاع تدريجي للحرارة غرب ليبيا وأمطار متوقعة بأقصى الجنوبي الغربي

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تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الإثنين، وعلى امتداد اليومين القادمين ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على المناطق الغربية، بحسب ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا على أغلب المناطق خاصة المناطق الغربية والخليج، بحيث تكون الأجواء صيفية، بينما تبقى معتدلة نسبيا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وذكر مركز الأرصاد، أن السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم ويوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

ومن المتوقع، بحسب الأرصاد، أن يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية، خلال هذا الأسبوع، وتتراجع تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس القادم.