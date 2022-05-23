العبدلي: دخول المحطات الجديدة للخدمة سيرفع إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغا واط

ليبيا – تدارس رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أوضاع الشبكة الكهربائية وصيانة عدد من محطاتها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى بحث الجانبين نسب إنجاز مشاريع غرب طرابلس وطبرق ومصراتة فيما أكد العبدلي أن الإنتاجية الكهربائية ستصل إلى 7400 ميغا واط بعد دخول المحطات الجديدة وهو أعلى توليد للشركة فيما تحتاج زيادة الاستهلاك الكبيرة إلى متابعة.

بدوره شدد الدبيبة على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة العامة للكهرباء لمعالجة أوضاع الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف مع وجوب وجود حملة توعوية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية والصناعية.

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