بن غربية: حفتر يحرّك دبابات في بنغازي وعلينا الاستعداد لأي طارئ

زعم طاهر بن غربية، القيادي بمليشيات بركان الغضب، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، يحرّك دبابات في بنغازي وعلينا الاستعداد لأي طارئ، وفقا لتعبيره.

وقال بن غربية، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “شهود عيان: تحركات مريبة في بنغازي والمجرم يحرك دبابات وأسلحة، خلاصة الكلام هناك أمر يدبر”، بحسب قوله.

وأضاف “على الجميع الاستعداد لأي طارئ، نحن لا نلمع الأشخاص ولا نعبدهم. وما يهمنا هو الوطن والثورة. حفتر وعقيلة مجرمون وسوف يبقون كذلك مهما تم تلميعهم. قضيتنا واضحة وطريقنا واضحة”، على حد زعمه.