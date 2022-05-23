عون يبحث معالجة الإغلاقات النفطية مع أعيان في أجدابيا والزويتينة

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون «وضع الإغلاقات النفطية ومعالجتها بالحكمة والعقل»، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل فتحي إهلال بوهدمه، ورئيس مجلس حكماء اجدابيا الرحيم خالد فرج، ورئيس مجلس أعيان الزويتينة جبريل سعيد منصور.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى مناقشة «تقديم الدعم للمناطق المجاورة لميناء الزويتينة (مدينة الزويتينة واجدابيا)»، و «دور وأهمية وزارة النفط والغاز في المتابعة والإشراف على قطاع النفط والغاز وخاصة التنمية المستدامة».

تحييد القطاع النفطي عن الصراعات

وبحث الاجتماع «تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة». وأشاد الوزير «بجهود هذه الكيانات التي تهدف إلى استقرار ولم شمل ليبيا».

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت مجموعة وصفت أنفسها بـ«قبائل ونشطاء وسكان وأعيان منطقة الهلال النفطي»، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، وذلك في تسجيل مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأهالي يتلون بيانًا من أمام ميناء الزويتينة.

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جاء ذلك رغم إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد «جهود مجلس النواب والحكومة الليبية».

من لقاء عون مع أعيان في أجدابيا والزويتينة، 23 مايو 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون مع أعيان في أجدابيا والزويتينة، 23 مايو 2022. (وزارة النفط والغاز)