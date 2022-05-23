المنفي: للأعيان والحكماء دور مهم في إنجاز الصمالحة الوطنية الشاملة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعميد بلدية المشاشية خالد اعبيد وعدد من الأعيان والحكماء وآمر القوة العسكرية والأمنية في البلدية.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد إن اللقاء شهد مناقشة بعض الإشكاليات الخدمية والإدارية التي تواجه البلدية ودور أعيانها في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة المرجوة بهدف المحافظة على السلام والاستقرار في البلاد.

وشدد المنفي على أهمية هذا الدور لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات ومساهمة الأعيان والحكماء في إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي.

وأشار المنفي إلى ضرورة اضطلاع كل الجهات التنفيذية والخدمية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى وتسهيل كافة إجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم فيما جدد وفد المشاشية دعمهم لجهود المجلس الرئاسي لرأب الصدع بين جميع الأطراف والمحافظة على حالة الاستقرار العام.

وعد الوفد ملف المصالحة الوطنية الشاملة الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي من أكثر الملفات أهمية في هذه المرحلة مشيدا في ذات الوقت بدور المجلس في حلحلة بعض الإشكاليات التي تواجه بلدية المشاشية من خلال أدوار الجهات التنفيذية المختصة.

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