شمبش: لا مصداقية لما يطرحه الدبيبة حول انتخابات في يونيو

رأى عضو مجلس النواب ، رمضان شمبش، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة متشبث بالسلطة رغم انتهاء صلاحية حكومته في 24 ديسمبر 2021، وأنه” يبرر موقفه بعدم وجود سلطة منتخبة يسلم لها مهامه”.

وأضاف شمبش، في تصريح له لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه لا وجود لملامح على الأرض تبرهن على مصداقية ما يطرحه الدبيبة خلال أحاديثه عن إجراء انتخابات في شهر يونيو المقبل، “فالجميع يدرك أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس سهلاً على الإطلاق لأسباب عدة، في مقدمتها الأوضاع الأمنية”.

وأوضح شمبش أنه “مع تجاوز هذا الموعد؛ تستمر الأوضاع على ما هي عليه دون جديد، في ظل وجود حكومتين الأولى في طرابلس، والثانية بقيادة باشاغا في سرت، فيما يتداول الحديث إعلاميًا حول إيجاد حكومة ثالثة مصغرة تحظى بالشرعية، دون طرحه في اجتماعات القاهرة”.

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