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نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الإثنين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 مايو 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الإثنين 23–05–2022م والصادرة عن مركز الأرصاد الجوية .

الملخص العام 

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية.

المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

السماء صافية بوجه عام ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:-

– السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-28)مْ, وتصل إلى(33 ) مْ على الخليج والواحات، وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

– السماء صافية بوجه عام والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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