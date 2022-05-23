الارصاد توضح موعد انخفاض الحرارة.. واحتمال سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم وغدا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق خاصةً المناطق الغربية والخليج بحيث تكون الأجواء صيفية بينما تبقى معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم ويوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الغربي (غات وماجاورها ) مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن يستمر الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية خلال هذا الأسبوع وتتراجع درجات الحرارة تدريجياً بداية من مساء يوم الخميس القادم.

والله اعلم