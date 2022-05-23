برقيق: نحن بحاجة إلى أعدادٍ متنوعة وليس مكررة من الرجال

رأى عاطف برقيق، القيادي الإخواني الليبي مستشار السفارة الليبية في تركيا، أننا بحاجة إلى أعدادٍ متنوعة وليس مكررة من الرجال، بحسب وصفه.

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن ميزان الرجولة في الإسلام ليس المال وليس المنصب والجاه وليس الحسب والنسب وليس بقوة البنيان؛ وإنما بنفعه لأمته وللدين”، وفقا لقوله.

وأضاف “من هنا نفهم أننا لسنا بحاجة أعدادا مكررة من الرجال، ولكن أعداد متنوعة من الرجال يكون منهم الرجل بأمة”، على حد تعبيره.

وتابع “من المعروف أن المسلمين ما انتصروا يوما بعدد ولا بعدة – وإن كانا مهمين – ولكن انتصروا برجال قلوبهم عامرة، وعقولهم نيرة، لو واجهتهم الجبال لاقتلعوها من جذورها. فيا له من دين ويا لها من أمة ويا لهم من رجال”، بحسب حديثه.