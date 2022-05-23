انخفاض الدولار وصعود اليورو بالسوق الرسمية في ليبيا

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في ليبيا مقابل الدينار اليوم الإثنين.

تراجع الدولار الأميركي بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.77 دينار، اليوم الإثنين، مقابل 4.78 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد اليورو بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.06 دينار مقابل 5.05 دينار الأحد، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بفارق 4 قروش، مسجلًا 6.01 دينار مقابل 5.97 دينار الخميس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند سعر 1.27 دينار الذي سجله السبت، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، كما ارتفعت الليرة التركية إلى مستوى 0.31 مقابل 0.30 دينار، واليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار.