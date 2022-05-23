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ميناء طرابلس يستقبل 25 ألف طن من حبوب الذرة والشعير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري مجموعة من السفن المُحملة بالقمح وحبوب الذرة والشعير.

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة، أظهرت فيها وصول السفينة “أويا ستار” التابعة للوكيل الملاحي “التيل”، وعلى متنها قُرابة 14 طنًا من الإسمنت السائب، بالإضافة لوصول السفينة “لوقانوا” التابعة للخط الملاحي “العالمية” للتوكيلات الملاحية محملة بـ 25 ألف طنٍ من حبوب الشعير والذرة.

وأشارت البيانات إلى ترقب وصول السفينة “فورتونا” التابعة للخط الملاحي “المدوين”، محملة بـ 15 ألف طن من القمح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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