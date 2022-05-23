الصغير: الدبيبة سيبقى في الحكم مدة طويلة بسبب توافقه الكبير مع التشكيلات المسلحة

توقع وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عدم حدوث أي تغير مهم قبل حلول موعد انتهاء خريطة الطريق أو بعد تجاوزه.

وقال الصغير في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: حين نتطرق للحديث عن أزمة السلطة، لا بد أن نوجد البديل المقنع للداخل أولاً ثم الخارج وهذا البديل غير موجود حتى اللحظة.

وأضاف: الانتخابات مستبعدة بسبب الانقسام السياسي واجتماعات القاهرة لم تقترب من النقاط الملغمة التي تتفجر عندها التوافقات، فرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج استمر خمس سنوات بالحكم رغم أنه لم يحظ بتنسيق كبير مع التشكيلات المسلحة بالعاصمة على غرار ما يحظى به الدبيبة حاليًا، ما يتوقع معه بقاء الرجل لأمد طويل.