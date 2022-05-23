التواتي: لا أخشى على فزان من أطماع فرنسا بل حزين لسقوط بعض أبنائها

نفى عامر التواتي، المحلل السياسي الليبي، علمه بوجود وفد من فزان في باريس لمناقشة إنشاء شيء ما كحكومة أو فيدرالية في فزان برعاية فرنسية.

أضاف على فيسبوك قائلًا أن فرنسا حتى في مناطق نفوذها التاريخية أي مستعمراتها السابقة تواجه في حملة شعبية لرفض وجودها فمابالك بفزان الذي كان وجود فرنسا بها مجرد وجود عابر، وأنا لا أخشى على فزان من أطماع فرنسا، بل أشفق على أولئك الذين ضاق عليهم الوطن وضاقت عليهم فزان فالتجاوا لفرنسا، في سقطة اخرى لأشخاص لا يعرفون شيئا في هذه الحياة سوى السقوط المستمر بالرغم من كل الفرص التي أتيحت لهم لكي ينهضوا بانفسهم وبوطنهم”.