بحضور أممي.. دورة تدريبية لأعضاء في النيابة الليبية بالقاهرة

يتلقى وفد ليبي من أعضاء النيابة العامة الليبية دورة تدريبية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام المصري في القاهرة، بحضور المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم بدولة ليبيا، القاضي خالد محيي الدين أحمد.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، أن الدورة التدريبية تناولت «التحديات وأفضل الممارسات في تحقيق قضايا الإرهاب وتمويله، وتسليط الضوء على كيفية التحقيق في جرائم الإرهاب، وإعداد الخطط اللازمة لذلك، وبيان آلية إدارة فرق التحقيق، واستجواب المتهمين، واستخدام الأدلة الرقمية في تحقيقات هذه الجرائم».

ويترأس الوفد الليبي رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الليبي علي محمد البكوش.

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كذلك شملت الموضوعات في هذه الدورة «القرارات والإجراءات التحفظية التي تتخذها النيابة العامة في التحفظ والإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتسليط الضوء من خلال ذلك على الدور الوطني بشأن تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وإدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية على القوائم الوطنية، مع بيان الممارسات الفضلى والتحديات فيما يتعلق بتجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية على الصعيد الوطني».

وفي يوليو من العام الماضي، أجرى النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري المستشار حمادة الصاوري بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، والتي انتهيا فيها إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين.