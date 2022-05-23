الحزب الديمقراطي يتهم حكومة الدبيبة بمهاجمة الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين

العنوان

اتهم الحزب الديمقراطي برئاسة محمد صوان حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بارتكاب اعتداءات وتحريضات ضد الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والصحفيين.

وقال الحزب الديمقراطي إنه وجه بالخصوص رسالة رسمية لكل من، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، والأمین العام المساعد ورئیس البعثة بالإنابة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا، رايزدون زنينقا.

وقال الحزب، إن الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين تتعرض لتحريضات واعتداءات في الآونة الأخيرة من جانب الحكومة منتهية الولاية، وذلك بسبب موقفهم السياسي منها.

واستنكر الحزب ما تتعرض له الأحزاب والسياسيين ووسائل الإعلام من مضايقات وتهديد وصل إلى حد الاستدعاء والتهديد من قبل أجهزة أمنية رسمية دون ابداء أي أسباب واضحة وتفتيش متعلقاتهم الشخصية دون إذن النيابة.

وحمّل الحزب حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية جراء الاعتداءات، داعيا الجميع إلى التخلي عن خطاب التحريض والكراهية.