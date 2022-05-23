كرموس: الكبير حريص على بقاء الدبيبة بموقعه على رأس السلطة التنفيذية

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا استمرار الوضع على ما هو عليه دون تغيير مع اقتراب شهر يونيو، خصوصًا في ظل تمسك البعثة الأممية بأن تكون هي البوابة الوحيدة لطرح أو تنفيذ أي حل للأزمة الليبية.

كرموس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أوضح أن البعثة رفضت الاعتراف بشرعية حكومة الاستقرار (الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا) رغم كونها نتاج توافق ليبي – ليبي محض بين مجلس الدولة والبرلمان، وحصولها أيضًا على ثقة الأخير، ودعت بالمقابل المجلسين للانخراط باجتماعات حول المسار الدستوري احتضنتها بالقاهرة على مدار جولتين حتى الآن، وفيما يتعلق بالاتجاه لحكومة ثالثة مصغرة، قال: “هذا طرح سياسي وقد لا يجد طريقه للتطبيق، ففي الشرق والجنوب سيتم التمسك بحكومة باشاآغا”.

وتابع: “أما العاصمة فقد باتت تحت سيطرة الدبيبة الذي نجح في استقطاب أغلب التشكيلات المسلحة وعدد من الشخصيات السياسية داخلها، وبالتالي سيرفض المقترح من قبل هؤلاء؛ ولن يصعب على الدبيبة حينذاك تصوير الأمر كأنه رفض شعبي، ويستمر بالسلطة”.

وقلل كرموس مما يطرحه البعض حول وجود ضغط دولي على محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، قد يؤدي إلى إجباره على التوقف عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة والتشكيلات المسلحة بالعاصمة بالأموال، وهو ما قد يدفع الدبيبة لتسليم السلطة.

كرموس ختم تصريحه بالقول: “الكبير حريص على الإبقاء على الدبيبة بموقعه على رأس السلطة التنفيذية، فهو لا يضمن أن يأتي رئيس حكومة جديد يتطلع للحد من نفوذه كمتصرف أوحد بأموال الدولة الليبية دون أي رقابة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية