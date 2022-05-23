جهاز “اغنيوه”: ضبطنا 67 قطعة حشيش وخمور محلية الصنع

أعلن ما يعرف “جهاز دعم الاستقرار” الذي يترأسه عبد الغني الككلي الشهير باسم “اغنيوه” أن مكتب التحقيق والتحري والقبض بجهازه يواصل إتمام المهام الموكلة إليه، في محاربة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، وفق قوله.

أضاف في بيان: “تم ضبط شخص يترأس تشكيلاً عصابياً يمتهن الحرابة بالمناطق الواقع بين نسمة وبني وليد، وضبط شخصين بحوزتهما خمور محلية الصنع بمنطقة مشروع الهضبة، أحدهما قام بالتحرش بابنته وهو في حالة سكر”.

وتابع قائلًا: “تم ضبط شخص بحوزته قطعة كبيرة و 47 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة قرية صالح، وضبط شخص بحوزته 19 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش لغرض الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف”.