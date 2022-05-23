هبوط الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الموازية

هبط سعر صرف العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، في حين ارتفع سعر الإسترليني، اليوم الإثنين.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انخفاض الإسترليني واستقرار اليورو

وانخفض سعر الإسترليني مسجلًا 6.20 دينار مقابل 6.22 دينار أمس الأحد، في حين استقر سعر اليورو عند 5.34 دينار.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 222 دينارًا مقابل 221 دينارًا الخميس.