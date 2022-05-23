عون والسفير التركي يستعرضان سبل التعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون بديوان الوزارة سفير الجمهورية التركية كنعان يلماز والوفد المرافق له، بحضور أحمد الغابر مستشار وزارة النفط والغاز ومدير عام الجودة والصحة والسلامة عبد الناصر الأمين قنيدي.

الطرفان استعرضا سبل إيجاد آلية للتعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات مختلفة مثل الطاقات المتجددة،والمسوحات السيزميه البحرية، وقطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، وخطوط الأنابيب.

كما تطرق السفير إلى بعض المواضيع الأخرى مثل الإقفالات وأثرها على الاقتصاد الليبي والتعاون المشترك مع دولة مالطا بخصوص الاكتشافات البحرية.

بدوره تحدث عون على أن الوزارة تبذل كل جهدها لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال.

واختتم الوزير حديثه مشددًا على أن أول خطوة للبدء في التعاون المشترك هو أن يتم توقيع مذكرة التفاهم.

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