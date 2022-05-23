ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة .. توقعات الطقس الليبي بدأ من الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبل بدءًا من الاثنين، خاصة على مناطق غرب البلاد.

وستكون السماء صافية بوجه عام في المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت، مرورا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، فيما تهب الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين 30 و35 م وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من الثلاثاء.

وتحل سحب قليلة في سماء المنطقة الممتدة من الخليج مرورًا بسهل بنغازي حتى أمساعد وجنوبًا إلى الواحات ومرادة، أما الرياح فشمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 24 و 28 م وتصل إلى 33 م على منطقتي الخليج والواحات لتسجل ارتفاعًا تدريجيًا الثلاثاء.

في الجفرة، حيث مدن “هون وسوكنة وودان” وفي منطقة الحمادة ومدن سبها وغدامس وغات؛ ستكون حالة السماء قليلة السحب، لكنها تتكاثر أحيانًا على مناطق أقصى الجنوب الغربي “غات وماجاورها” مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، فيما تهب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا لتتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 35-39م.

واختتم المركز نشرته بتوقعات الطقس في أقصى الجنوب الشرقي عند مدينة الكفرة ومنطقة السرير وبلدة تازربو وما جاورها، حيث حالة السماء صافية بوجه عام، أما الرياح فمتغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 32-35 م، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بدءًا من الثلاثاء.

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