العامة للكهرباء تستعد لرفع الإنتاج إلى أكثر من 7000 ميغاوات

قال المدير العام المساعد لشؤون التشغيل بالشركة العام للكهرباء صلاح الخفيفي ،إن الشركة تعمل على إيصال الإنتاج إلى أكثر من 7000 ميغاوات من خلال مشاريع تحت الإنجاز حاليًا، وستكون جاهزة قبل الذروة الصيفية.

و أشار الخفيفي في تصريحات صحفية ،اليوم الإثنين، إلى أن الشركة استطاعت عقب تحسن الوضع الأمني أن تعمل على محطتي غرب طرابلس وشرق مصراتة، اللتين ستضيفان نحو 1350 ميغاوات إلى الشبكة.

ونبه إلى أن تدخل النائب العام الصديق الصور كان مهمّا في حماية الشبكة من التعديات التي كانت تؤدي إلى الإظلام التام.

مؤكدا أن الشركة لديها خطط لتقليص العجز من خلال حملات ترشيد الاستهلاك وقطع التوصيلات غير القانونية، لافتًا إلى أن الشبكة الكهربائية هذا العام تحسنت بعد ربطها شرقًا وغربًا، حيث توقفت حالات الإظلام التام التي كانت تكرر.

وأرجع سبب الزيادة في النمو بشكل سلبي إلى نتيجة عدم التخطيط التي أدت إلى زيادة مطردة في استهلاك الكهرباء بشكل سنوي في ظل عدم قدرة الشبكة على استيعاب هذه الزيادة العشوائية وغير المدروسة، لغياب الوعي وعدم قدرة مؤسسات الدولة المعنية على فرض سيطرتها.

وأوضح أن من ضمن خطة الشركة لتطوير الشبكة، تركيب العدادات الذكية، حيث بدأت في تجربتها وكانت نتائجها ممتازة في ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الشركة تنتظر الموافقة على توريد 500 ألف منها ستكفي لتغطية كل المستهلكين.

الخفيفي أكد أن 70 % من محطات الإنتاج تستخدم الوقود الغازي، في حين أن 30 ‎%‎ من المحطات تستخدم الوقود الخفيف والثقيل، الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 20 ضعفًا من الوقود الغازي.