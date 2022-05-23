بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

انطلقت في مدينة طليطلة الإسبانية ورشة عمل عن «دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة» اليوم الأحد، بمشاركة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز.

وقالت السفارة الإسانية لدى ليبيا في تغريدة عبر «تويتر» إن تنظيم ورشة العمل يأتي بالتعاون مع معهد طليطلة للسلام، وأضافت «إسبانيا ضالعة في إحلال الاستقرار في ليبيا وأمن الجناح الجنوبي».

– السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

– وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

– وليامز تستمع إلى مطالب «التجمع الوطني الليبي» في القاهرة

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه جرى «الاستماع إلى الجهات الفاعلة الليبية في ورشة العمل حول كيف يمكن للشركاء الدوليين دعم ليبيا».

وأشار إلى مشاركة وزيري الداخلية والعمل بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، وأعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والعديد من الفاعلين الليبيين الآخرين سيحددون الطريق إلى الأمام.

من أعمال ورشة عمل «طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لليبيا» في مدينة طليطلة الأسبانية، 23 مايو 2022. (تويتر)

من أعمال ورشة عمل «طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لليبيا» في مدينة طليطلة الأسبانية، 23 مايو 2022. (تويتر)