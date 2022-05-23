النيجر تخطط لإنشاء قاعدة طائرات مسيرة.. لمراقبة حدودها مع ليبيا ومالي

تقرير/ 218

أعلنت النيجر عزمها بناء قاعدة طائرات دون طيار؛ لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن في مكافحة الإرهاب ومراقبة الوضع الأمني عبر حدودها مع ليبيا ومالي يكون مركزها منطقة تاهوا وسط البلاد.

وتأتي هذه الخطوة مع وضع غير مستقر في ليبيا ومخاوف دول الجوار من تأثير هذا التوتر على أمنها، فهشاشة الوضع الأمني في الجانب الليبي مستمرة، وآخر تحركات الدول المجاورة إعلان النيجر عزمها بناء هذه القاعدة.

وتعد هذه القاعدة جزءًا من مكافحة الإرهاب من خلال التحرك لإدارة سريعة وفعالة لحالات الأزمات تأتي بعد أن تسلمت النيجر أول طائرات دون طيار تركية الصنع الأسبوع الماضي، على خلفية اتفاق الرئيس النيجري محمد بازوم مع الجانب التركي خلال زيارة له إلى أنقرة في مارس الماضي، على شراء هذا النوع من الطائرات المسيرة من طراز بيرقدار، وزار شركة بايكار التي تقوم بتصنيعها، وفق مصادر أمنية لموقع جريدة “اكتيو نيجر” المحلية.

وتعمل النيجر على تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن لديها من أجل التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها، لا سيما على حدودها مع ليبيا ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو.

وأشار الموقع الإخباري إلى أنه تم تسليم 6 طائرات في مطار نيامي من شركة شحن جوي أوكرانية عبر رحلتين يومي 20 و21 مايو الجاري، كما طلبت النيجر ناقلات جنود مدرعة من شركة “نورول ماكينا” التركية، بالإضافة إلى المسيرات المذكورة وطائرة “هوركوس” الخفيفة الهجومية، في إشارة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

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