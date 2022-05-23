أمن المرج: ضبط مطلوبين وأسلحة ومصانع خمور في منطقة العويلية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن المرج أن الغرفة الأمنية المشتركة داهمت أحد أوكار الجريمة في منطقة العويلية ضواحي المدينة.

وأضافت مديرية أمن المرج أنه تم خلال العملية الأمنية التي تمت أمس الأحد. ضبط عدد من المطلوبين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وذكرت المديرية أن المداهمة تمت بعد صدور تعليمات بتشكيل قوة أمنية من المديرية والأجهزة العسكرية بالمدينة. وبتعليمات من النيابة العامة بشأن مداهمة أوكار الفساد والجريمة.

وأشارت إلى أن القوة تمكنت من القبض على مجموعة من المطلوبين وتحريز مجموعة من الأسلحة والذخائر.

وأفادت مديرية أمن المرج أنه تم خلال المداهمة العثور على مصانع خمور وكمية من المواد المسكرة ومبالغ مالية.

وأكدت المديرية أنه تم ضبط السيارة التي استعملت في الهجوم على سجن القضائية المرج خلال اليومين الماضيين.

وكشفت مديرية أمن المرج أنه تم أيضًا ضبط أحد النزلاء الهاربين وتم اتخاذ الإجراءات الأولية ولازال البحث جاري على باقي النزلاء الهاربين.