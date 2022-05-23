قزيط: قد نجري الانتخابات بعد عام ونصف

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إن الحديث عن التفاهم عن 70% من المواد الدستورية لا معنى له، لأن الخلاف في تفاصيل 5% من المواد فقط، و وصول لجنة المسار الدستوري لتفاهم حقيقي، سيكون مفاجأة كبرى، و الإعلان يُظهر أن الوفدين توافقا على ما هو متفق عليه فعليًا، وكلام للاستهلاك العام.

وأضاف قزيط في تصريحات تلفزيونية، أن النقاط الخلافية مُستعصية بين المجلسين منذ 2014، وهو ما عصف بمشروع الدستور، و كل ما ستفعله اللجنة هو نقل كرة اللهب إلى المجلسين، ولن يتمكنا من تجاوز خلافاتهما، وما يتم القيام به ليس تعديلا للدستور، بل استفادة من نصوصه لوضع قاعدة دستورية، لأنه ليس لهم الحق في تعديل الدستور للجنة منتخبة.

وتابع قائلًا: أن القوة الحقيقية في ليبيا ليست بمجلسي النواب والدولة، بل لمن يملك المال والسلاح، وهما لا يريدان أي تغيير لهيكل السلطة لأنه سيؤثر على مصالحها، ومن يتكلمون في الانتخابات حاليًا يريدونها برلمانية فقط، ولن تكون مقبولة في شرق البلاد إلا برلمانية ورئاسية، وهذا لن يحدث، و سندخل في حكومة مزدوجة لبضعة أشهر، وقد نصل لانتخابات بعد عام ونصف، وندخل في فترة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة جديدة، ولن تكون هناك حلول في الأفق