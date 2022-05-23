في إسبانيا.. ليبيا تشارك في ورشة عمل حول برنامج نزع السلاح

شاركت ليبيا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في ورشة عمل حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وذلك في مدينة “طليطلة” بإسبانيا

وضم الوفد الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووزير العمل والتأهيل علي العابد ورئيس الأركان بالجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد ووزير الداخلية خالد مازن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية كما شاركت لجنة العشرة بجانب أعضاء اللجنة (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة لواء جمال صفر وعميد دكتور فتحي عون، وعميد عبد الباسط الشريع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأشار وزير الداخلية إلى ما قامت به الوزارة من جهود في ضم القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وتوضيح رؤية الوزارة في تبني مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين ووضع الحلول المناسبة لتنفيذها.

وتستمر الورشة التي انطلقت أعمالها أمس الأحد ليوميم بمشاركة واسعة وتهدف إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال والاستفادة من هذه التجارب.