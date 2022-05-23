شكشك يتابع الدعاوى القضائية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

ليبيا – اجتمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة أمس الأحد مع الدكتور علي محمود حسن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من مديري الادارات المعنية بديوان المحاسبة والمؤسسة.

وتناول الاجتماع الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن بعض الدعاوى القضائية، وكذلك مناقشة مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون.

كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة بشأن الجهات التابعة للمؤسسة والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص .

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