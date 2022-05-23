ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 May, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، قدامى ورابطة مشجعي نادي النصر الرياضي الثقافي الاجتماعي، الذين استعرضوا أمامه الأوضاع التي يمر بها النادي في مختلف الجوانب، لاسيما الملاعب ومرافقه التي بحاجة للصيانة والتطوير، وإنشاء مراكز جديدة لعدد من الألعاب.

وأكد المنفي دعمه للأندية الرياضية، لما لها من دور فاعل في تنمية قدرات ومواهب الرياضيين في مختلف الألعاب، باعتبارها منارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد على مفاهيم الإنتماء للوطن ووحدة البلاد، ودورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية، مشيداً بمسيرة نادي النصر العريق، أحد روافد المنتخبات الرياضية الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

هذا، وقدم الوفد ، درع وغلالة وشعار النادي، تكريماً لجهوده اللامحدودة في دعم الرياضة الليبية.