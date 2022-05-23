صنع الله: إعاقة أعمال المؤسسة التي تسير قطاع النفط ستزيد من معاناة الشعب الليبي

ليبيا – اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مع عميد بلدية إجخرة محمد عبد المالك، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

اللقاء تناول مناقشة حزمة من المواضيع التي تهم بلدية إجخرة وما استجد من مواضيع تهم سكان المنطقة والصعوبات التي تواجهها البلدية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

كما تقدم عميد البلدية بجزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، لدعمه المتواصل وحلحلة العديد من المختنقات التي تواجهها البلدية، وتقديم الدعم الممكن من خلال المؤسسة وشركائها بالرغم من الافتقار للميزانيات الضرورية لتسيير أعمال القطاع، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج ودعم اقتصاد الدولة الليبية، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على إنتاج النفط.

وأكد رئيس مجلس ادارة المؤسسة في الوقت نفسه على إستمرار تقديم الدعم الممكن من خلال ادارة التنمية المستدامة لكافة المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وذلك في أطار المسؤولية الاجتماعية وتطبيقًا لسياسة الجار الطيب التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد بأن إعاقة أعمال المؤسسة التي تسير قطاع النفط، ستزيد من معاناة الشعب الليبي، راجيًا تحكيم العقل والابتعاد عن أعمال الإغلاقات من قبل بعض الأفراد الذين لا يمثلون الا أنفسهم ولا يمثلون منطقة إجخرة، بحسب قوله.

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مع جميع الأطراف وعلى رأسها مكتب النائب العام.

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