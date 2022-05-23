بحضور أممي وأميركي.. إسبانيا تستضيف نقاشا بشأن الدعم الدولي لنزع السلاح في ليبيا

شهدت مدينة طليطلة الإسبانية، الاثنين، افتتاح فعاليات ورشة عمل حول “طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

سجلت الورشة، في مراسم افتتاحها، حضورًا لافتًا تمثل في مشاركة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس العمل والتأهيل علي العابد ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآخرون.

تنظم سفارة إسبانيا لدى ليبيا ورشة العمل هذه بالتعاون مع معهد طليلطلة للسلام وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع منظمة “CITPax” الإسبانية المعنية بإحلال الاستقرار في ليبيا، وفقًا للتغريدات الواردة على حساب السفارة بموقع تويتر، التي أكدت أن اسبانيا ضالعة في إحلال الاستقرار في ليبيا وأمن الجناح الجنوبي من خلال الاستماع إلى الجهات الليبية الفاعلة حول كيف يمكن للشركاء الدوليين تقديم الدعم.

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