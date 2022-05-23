الهنقاري: لا يجب العودة للبداوة

رأى محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن “البداوة مرحلة عمرية من عمر المجتمعات البشرية ولابد أن تمر بها، مشيرا إلى أنه لا يجب العودة إليها بعد اجتيازها، بحسب تعبيره.

وقال الهنقاري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “البداوة مرحلة عمرية من عمر المجتمعات البشرية ولابد أن تمر بها”، على حد قوله.

وأضاف “لم يحدث أن ظهرت جماعة بشرية حضرية دون المرور بهذه المرحلة. إنها طفولة الجماعة البشرية، لا يجب العودة إليها بعد اجتيازها وإن حدث هذا فيعني وجود خلل أو مرض اجتماعي أصاب الجماعة البشرية بالنكوص. والجهل والتخلف”، وفقا لوصفه.