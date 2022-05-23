ليبيا
الحويج يصدر قرارا يمنع الأجانب من التجارة واستئجار المحلات والوساطة العقارية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
23 May, 2022
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ،قرارا ينص على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين .
و جاء في المادة الأولى من القرار ،أنه مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية ،تتولى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.
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